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ОКР начал выплату компенсаций атлетам, которые не поедут на ОИ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России начал выплачивать компенсацию отечественным спортсменам, которые не поедут на летние Игры-2024 в связи с критериями МОК, заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев.

"Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод", - приводит слова Сенглеева "Матч ТВ".

На компенсацию могут рассчитывать действующие спортсмены, претендовавшие на участие в Олимпиаде в Париже. Те из них, кто успел завоевать золото на предыдущих ОИ, получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – по 350 тысяч, бронзовые – по 250 тысяч. Остальные атлеты – по 150 тысяч.

8 декабря МОК допустил к участию в ОИ-2024 россиян и белорусов в качестве нейтральных и индивидуальных (что исключает выступление в командных дисциплинах) атлетов.

Среди условий - запрет на участие тем спортсменам и персоналу команд, которые работают по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.

ОКР МОК ОИ
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