МОК допустил нейтральных российских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить индивидуальных спортсменов из России к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, сообщается на сайте организации в пятницу.

"Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение, что отдельные нейтральные спортсмены (AINS), прошедшие квалификацию в рамках существующих квалификационных систем Международных федераций (IFs) на игровом поле, будут объявлены имеющими право участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что индивидуальные нейтральные спортсмены - это спортсмены с российским или белорусским паспортом.

Согласно сообщению, на данный момент есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским).

В МОК подчеркнули, что строгие условия отбора для индивидуальных нейтральных спортсменов на Париж-2024 - это те же самые строгие условия отбора, в соответствии с которыми они прошли квалификацию.

Среди этих условий - запрет на участие тем спортсменам и персоналу команд, которые работают по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, но при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.