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СКА в шестой раз за сезон обыграл ЦСКА в КХЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА на выезде одолели московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу СКА.

На 4-й минуте Михаил Воробьев вывел СКА вперед, на 26-й игрок ЦСКА Максим Мамин сравнял счет. На 53-й минуте Артем Земченок провел победный для СКА гол.

В рамках регулярного чемпионата команды встретились шесть раз, все матчи выиграл СКА – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0, 5:1, 2:1.

Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

СКА ЦСКА КХЛ хоккей
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