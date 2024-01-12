СКА забросил "Спартаку" пять шайб и обошел его в таблице КХЛ
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА обыграл московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Результат встречи – 5:2 (1:0, 4:0, 0:2) в пользу СКА.
В составе петербуржцев голы провели Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38), Арсений Грицюк (39). Авторы голов в составе "Спартака" - Илья Ковальчук (46, в большинстве), Джоуи Кин (55). Ковальчук набрал 400-е очко за карьеру в КХЛ.
СКА набрал 68 очков и поднялся на третье место в Западной конференции. "Спартак" потерпел пятое поражение подряд и опустился на четвертую строчку – 67 баллов.