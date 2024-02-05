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Призера чемпионата России по дзюдо дисквалифицировали за допинг

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Серебряный медалист чемпионата России-2023 по дзюдо Абубакар Исаев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.

Срок отстранения начинается с даты вынесения решения, "а именно с 9 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 27 октября 2023 года".

Сообщается что спортсмен нарушил п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") Общероссийских антидопинговых правил.

дзюдо допинг
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