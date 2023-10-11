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Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев отстранен от соревнований

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский чемпион Олимпийских игр по дзюдо Хасан Халмурзаев отстранен от участия в соревнованиях, сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

"Спортсмен был признан нарушившим внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют публично публиковать какие-либо религиозные или политические личные взгляды", - говорится в сообщении IJF.

Поводом для наказания стала публичная – в соцсетях – поддержка спортсменом Палестины на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Отмечается, что Федерация дзюдо России направила письмо в IJF, в котором предоставила соответствующую информацию.

"Федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения", - говорится в заявлении IJF.

29-летний Халмурзаев выиграл золото ОИ в 2016 году. Также он является чемпионом Европы-2016 и бронзовым призером ЧМ-2017.

IJF дзюдо Палестина Хасан Халмурзаев
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