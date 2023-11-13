В пробе российского бодибилдера нашли следы девяти запрещенных препаратов
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский бодибилдер Антон Герасимов дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.
В допинг-пробе 28-летнего спортсмена обнаружены следы девяти запрещенных препаратов, в частности, оксандронола, станозолола, метенолона, анастрозола.
Срок действия дисквалификации – со 2 августа 2023 года по 1 августа 2029.
Герасимов – бронзовый призер Кубка России-2023 по бодибилдингу в весовой категории свыше 100 кг.