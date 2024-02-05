Выигравшая золото ОИ фигуристка Щербакова пропустит шоу из-за травмы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова не сможет выступить в фестивале "Влюблённые в фигурное катание", участницей которого она заявлена.

"К сожалению, Анна действительно пропустит фестиваль в этом году в связи с полученной травмой. Мы желаем ей скорейшего возвращения на лед и будет рады ее участию в других наших мероприятиях в будущем", - заявили "Интерфаксу" организаторы шоу.

Программа фестиваля включает в себя выступления лучших фигуристов России и мира, среди них - одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Александр Энберт, а также пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Анна Щербакова – чемпионка Олимпиады (2022), мира (2021), командного ЧМ (2021), Европы (2022).