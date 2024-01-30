Щербакова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию вместо Валиевой

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российской фигуристке Анне Щербаковой присвоили золотую медаль чемпионата Европы-2022 в женском одиночном катании, говорится в заявлении Международного союза конькобежцев на сайте ISU.

Решение было принято после вердикта в отношении победительницы ЧЕ россиянки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года, ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулировали.

Таким образом, чемпионкой Европы стала завоевавшая тогда серебро Щербакова. Серебряным призером становится еще одна россиянка, Александра Трусова, бронзовым – бельгийка Луна Хендрикс.