"Зенит" разгромил команду Слуцкого на турнире в Катаре

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 6:0 обыграл китайскую команду "Шанхай Шэньхуа" в матче турнира на Кубок равноправия в Катаре.

Три гола провел Матео Кассьерра (42, 47, 60 минуты), по одному – Педро (2), Дуглас дос Сантос (54) и Густаво Мантуан (82).

"Зенит" после двух матчей набрал 6 очков и лидирует в турнирной таблице. Второе место после трех матчей занимает "Шанхай Шэньхуа" (6 баллов). Пока без очков идут бразильский "Сантос" (сыграл в одном матче) и катарский "Аль-Дуахиль" (в двух).

Команду "Шанхай Шэньхуа" с недавних пор возглавляет бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий.