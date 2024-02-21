Овечкин еще на два гола сократил отставание от Гретцки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) в пользу "Вашингтона".

В составе "Вашингтона" два гола провел российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету в этой встрече одна голевая передача.

Таким образом, число голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин довел до 838. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 56 голов.

Кроме того, 38-летний хоккеист продлил свою результативную серию до девяти матчей.