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Овечкин прервал шестиматчевую голевую серию в НХЛ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Монреаль" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) в пользу "Вашингтона".

Результативной передачей в одной из голевых атак отметился российский нападающий Александр Овечкин. Однако он не смог продлить голевую серию, составившую сейчас шесть матчей. При этом результативная серия (с учетом голевых передач) продлилась до восьми матчей.

В списке самых результативных игроков в истории регулярных чемпионатов НХЛ 38-летний Овечкин по-прежнему занимает второе место, у него 836 голов. Рекордсменом продолжает оставаться завершивший в 1999 году 63-летний канадец Уэйн Гретцки, 894 гола.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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