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Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

Соперником россиянина по первому кругу был представитель Китая Чжичжэнь Чжан, которого Рублев обыграл со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.

Рублев является пятой ракеткой мира, Чжичжэнь Чжан – 46-я ракетка мира.

Во втором круге россиянину будет противостоять победитель пары Лоренцо Музетти (Италия, №26 мирового рейтинга) – Артур Казо (Франция, 86).

Призовой фонд соревнования - $2,94 млн.

Андрей Рублев теннис
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