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Хачанов выиграл теннисный турнир в Дохе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира категории ATP 250 в Дохе.

В финале он одолел представителя Чехии Якуба Меншика - 7:6 (14:12), 6:4.

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 17-е место, Меншик – 116-е.

Россиянин, таким образом, выиграл шестой титул в карьере.

Призовой фонд турнира в Дохе составил свыше $1,3 млн.

В прошлом году победителем турнира стал другой россиянин, Даниил Медведев. Однако после выступления на Australian Open-2024, где он дошел до финала, Медведев отказался от участия в соревновании в Катаре.

Карен Хачанов теннис Даниил Медведев
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