Рублев проиграл 116-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Якубу Меншику в 1/4 финала турнира в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу представителя Чехии.

Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает пятое место, Меншик – 116-я ракетка мира.

Турнирный путь в этом соревновании из россиян продолжает Карен Хачанов, который является 17-й ракеткой мира. Борьбу за выход в полуфинал он вел с финном Эмилом Руусувуори, который, уступая со счетом 0:3 в первом сете, отказался от дальнейшей борьбы.