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"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" стали обладателями путевок в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты "Реала" в 1/8 финала по сумме двух встреч оказались сильнее немецкого "Лейпцига".

Ответный матч этих команд в Мадриде завершился со счетом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора (65-я минута) гости ответили точным ударом Вилли Орбана. В первой встрече победил "Реал" (1:0).

"Манчестер Сити" дважды обыграл датский "Копенгаген" с одинаковым счетом 3:1.

Ответная встреча прошла в Манчестере. За английскую команду голы забивали Мануэль Аканджи (5-я минута), Хулиан Альварес (9) и Эрлинг Холанд (45+3), в составе "Копенгагена" отличился Мохамед Эльюнусси (29).

футбол Лига чемпионов УЕФА
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