Клуб россиянина Захаряна выбыл из Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 взял верх над испанским клубом "Реал Сосьедад" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Сан-Себастьяне, на поле "Реала Сосьедад".

На голы Килиана Мбаппе (15-я, 56-я минуты) "Реал Сосьедад" ответило точным ударом Микеля Мерино (89).

ПСЖ вышел в четвертьфинал турнира, "Реал Сосьедад", игроком которого является футболист сборной России Арсен Захарян, выбыл из розыгрыша. Сам Захарян ответную встречу пропустил из-за травмы.