"Бавария" разгромила "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 3:0 разгромили итальянский "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола – на 38-й и 66-й минутах – провел Харри Кейн. Помимо него, в составе "Баварии" отличился Томас Мюллер (45+2).

Матч прошел в Мюнхене. Первая встреча этих команд состоялась в Риме 14 февраля, тогда победил "Лацио". По сумме двух встреч сильнее оказалась "Бавария", которая, соответственно, стала обладателем путевки в четвертьфинал.