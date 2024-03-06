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"Бавария" разгромила "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 3:0 разгромили итальянский "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола – на 38-й и 66-й минутах – провел Харри Кейн. Помимо него, в составе "Баварии" отличился Томас Мюллер (45+2).

Матч прошел в Мюнхене. Первая встреча этих команд состоялась в Риме 14 февраля, тогда победил "Лацио". По сумме двух встреч сильнее оказалась "Бавария", которая, соответственно, стала обладателем путевки в четвертьфинал.

Бавария УЕФА Лацио футбол Лига чемпионов УЕФА
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