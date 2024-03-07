Россиянин Вартанян признан лучший бойцом года в АСА

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Эдуард Вартанян признан бойцом года по итогам ежегодной премии "ACA AWARDS", сообщила пресс-служба бойцовской лиги.

В номинации "Бой года" выиграл поединок Вартан Асатрян - Азам Гафоров (турнир АСА 161), "Нокаут года" - Сайфуллах Джабраилов (АСА 167), "Сабмишен года" - Евгений Галочкин (АСА 166), "Прорыв года" - Венер Галиев, "Событие года" - ACA 168.

Победители в номинациях были определены по итогам голосования болельщиков, а также с учётом мнений экспертов и руководства АСА.