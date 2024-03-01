Россиянин Борисов проведет защиту титула чемпиона ACA против украинца Витрука

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Чемпион ACA в легчайшем Олег Борисов проведет защиту чемпионского титула 19 апреля в Санкт-Петербурге против украинца Павла Витрука. Об этом сообщила пресс-служба АСА

Этот поединок возглавит турнир АСА 174 в Санкт-Петербурге.

Для Борисова это первая защита пояса, обладателем которого он стал в марте 2023 года: тогда он лишил титула Рустама Керимова. В январе из-за травмы Борисов выбыл из полуфинала Гран-при. Сейчас полностью восстановился и приступил к подготовке.

В активе 39-летнего Борисова 26 побед, шесть поражений, одна ничья. У 32-летнего Витрука - 18 побед, шесть поражений, одна ничья.