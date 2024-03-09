Боец ММА Разгалиев высоко оценил шансы Яна на победу над Ядонгом в UFC

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Чемпион организации NAIZA, бывший претендент на титул Hardcore MMA Серик Разгалиев считает, что россиянин Петр Ян должен победить представителя Китая Сонга Ядонга на турнире UFC 299.

"Буду болеть и переживать за Петра Яна. Думаю, что после последнего поражения он сильно мотивирован, и он сможет добиться победы. Уверен, что сейчас Петр Ян заряжен как никогда. Желаем ему победы!" - сказал Разгалиев "Интерфаксу".

Турнир UFC 299 пройдет в США в ночь на 10 марта по московскому времени.

31-летний Петр Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету в смешанных единоборствах 17 победи и пять поражений. К предстоящему турниру он подходит с серией поражений, которая составляет три боя.

26-летний Сонг Ядонг выиграл 21 бой и проиграл в семи поединках.