Новый чемпион UFC заявил, что победил бы Нурмагомедова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Испанец грузинского происхождения Илия Топурия, завоевавший недавно чемпионский пояс UFC, заявил, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Я был бы рад выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым. У него был непобежденный рекорд 29-0, это привлекательная история. Для меня он достойный и почетный чемпион. Я бы 100% победил его", - приводит слова Топурии Sportskeeda.

18 февраля Топурия нокаутировал австралийца Александра Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе. При этом, как и завершивший карьеру Нурмагомедов, Топурия остается непобежденным бойцом: к настоящему моменту в смешанных единоборствах он выиграл все 15 поединков.