"Спартак" сыграет с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" попали в одну пару по итогам жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России по футболу.

В другом полуфинальном противостоянии сыграют калининградская "Балтика" и московский ЦСКА.

Первые матчи пройдут на полях "Спартака" и "Балтики" соответственно 2-4 апреля, хозяевами в ответных встречах будут "Зенит" и ЦСКА.

Победители этих матчей выйдут в финал Пути РПЛ, проигравшие перейдут в Путь регионов, где сыграют с победителями четвертьфиналов в этой сетке.

Пары 1/4 финала Пути регионов:

"Ахмат" (Грозный) – "Оренбург"

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва)

СКА (Хабаровск) – "Динамо" (Москва)

"Химки" - "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Матчи пройдут 12-14 апреля. Здесь ответных игр не будет. Проигравшие покинут турнир.

Действующий обладатель Кубка России – ЦСКА.