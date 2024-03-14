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"Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу

"Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 обыграли "Оренбург" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 10-й минуте "Оренбург" вышел вперед благодаря автоголу Срджана Бабича.

На 36-й минуте Александр Соболев сравнял счет, на 65-й отличился Антон Зиньковский, на 68-й Бабич поразил уже чужие ворота.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Оренбурга". По сумме двух встреч сильнее оказался "Спартак", который, таким образом, вышел в полуфинал Пути РПЛ. "Оренбург" переходит в сетку Пути регионов, где судьба противостояния решается в одном матче, а проигравший выбывает из турнира.

Оренбург Спартак футбол Кубок России по футболу
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