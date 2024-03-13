"Зенит" обыграл "Динамо" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 победили московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Петербурге, оба гола провел Матео Касьерра (13-я, 21-я минуты).

Первый матч этих команд завершился со счетом 1:0 в пользу "Динамо".

В результате "Зенит" оказался сильнее по сумме двух встреч и вышел в полуфинал сетки РПЛ. "Динамо" переходит в сетку Пути регионов, противостояния в которой состоят из одной игры, а проигравший выбывает из розыгрыша.