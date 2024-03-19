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Вице-президент АСА назвал простои главной проблемой Токова и Давлатмуродова перед боем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от встречи Анатолия Токова, представляющего команду Федора Емельяненко, и Шарафа Давлатмуродова. Их бой состоится на турнире АСА 174, который пройдет 19 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее бойцы встречались в октябре 2021 года на турнире Bellator, когда раздельным решением судей победу одержал Токов.

"Это реванш, и первый поединок был близким. Проблема обоих бойцов в том, что они крайне мало выступают. После их встречи в октябре 2021 года Шараф провел только один поединок, а Анатолий - два. Дерутся крайне редко, у бойцов большие простои", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

СпортАлексей Токов проведет бой с Шарафом Давлатмуродовым на турнире АСА 174Читать подробнее

"У Шарафа будет мотивация взять реванш. Если ему удастся взять реванш, то его акции сильно поднимутся. Но Токов котируется выше, он дрался за пояс Bellator, стоит выше в рейтингах. В общем, Токов считается бойцом более высокого класса и будет фаворитом. У Токова есть тяжелый удар, его проблематично бороть. Но, кстати, Шараф, думаю, будет пытаться бороться. Эблин показал определенные слабые стороны Анатолия. Понятно, что Шараф это не Эблин, но тем не менее", - отметил он.

"Небольшим фаворитом будет Анатолий, он выиграл в первом поединке, выше котируется. Но мотивация и жажда реваншироваться может помочь Шарафу выдать серьезное противостояние. В Петербурге будут и таджикские болельщики, которые помогут Шарафу. Для лиги АСА это крутой поединок, интригующее противостояние. И Токов после срыва боя с Исмаиловым из-за травмы Магомеда не будет простаивать", - подчеркнул вице-президент АСА.

На счету Токова в ММА 29 побед и три поражения, Давлатмуродов выиграл 19 боев, в четырех проиграл, еще один завершился вничью.

В своем последнем поединке Токов в феврале 2023 года единогласным решением судей уступил американцу Джонни Эблину в бою за пояс Bellator в среднем весе. Давлатмуродов в последний раз выходил в октагон в апреле 2023 года, когда единогласным решением судей одолел Энтони Адамса.

Анатолий Токов Асланбек Бадаев Шараф Давлатмуродов
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