Вице-президент АСА назвал простои главной проблемой Токова и Давлатмуродова перед боем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от встречи Анатолия Токова, представляющего команду Федора Емельяненко, и Шарафа Давлатмуродова. Их бой состоится на турнире АСА 174, который пройдет 19 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее бойцы встречались в октябре 2021 года на турнире Bellator, когда раздельным решением судей победу одержал Токов.

"Это реванш, и первый поединок был близким. Проблема обоих бойцов в том, что они крайне мало выступают. После их встречи в октябре 2021 года Шараф провел только один поединок, а Анатолий - два. Дерутся крайне редко, у бойцов большие простои", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"У Шарафа будет мотивация взять реванш. Если ему удастся взять реванш, то его акции сильно поднимутся. Но Токов котируется выше, он дрался за пояс Bellator, стоит выше в рейтингах. В общем, Токов считается бойцом более высокого класса и будет фаворитом. У Токова есть тяжелый удар, его проблематично бороть. Но, кстати, Шараф, думаю, будет пытаться бороться. Эблин показал определенные слабые стороны Анатолия. Понятно, что Шараф это не Эблин, но тем не менее", - отметил он.

"Небольшим фаворитом будет Анатолий, он выиграл в первом поединке, выше котируется. Но мотивация и жажда реваншироваться может помочь Шарафу выдать серьезное противостояние. В Петербурге будут и таджикские болельщики, которые помогут Шарафу. Для лиги АСА это крутой поединок, интригующее противостояние. И Токов после срыва боя с Исмаиловым из-за травмы Магомеда не будет простаивать", - подчеркнул вице-президент АСА.

На счету Токова в ММА 29 побед и три поражения, Давлатмуродов выиграл 19 боев, в четырех проиграл, еще один завершился вничью.

В своем последнем поединке Токов в феврале 2023 года единогласным решением судей уступил американцу Джонни Эблину в бою за пояс Bellator в среднем весе. Давлатмуродов в последний раз выходил в октагон в апреле 2023 года, когда единогласным решением судей одолел Энтони Адамса.