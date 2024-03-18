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Алексей Токов проведет бой с Шарафом Давлатмуродовым на турнире АСА 174

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов (29-3), представляющий команду Федора Емельяненко, проведет поединок с соотечественником Шарафом Давлатмуродовым.

Бой пройдет 19 апреля в Санкт-Петербурге на турнире АСА 174.

На счету Токова в ММА 29 побед и три поражения, Давлатмуродов выиграл 19 боев, в четырех проиграл, еще один завершился вничью. Эти бойцы встречались в октябре 2021 года на турнире Bellator, когда раздельным решением судей победу одержал Токов.

Изначально Токов должен был провести поединок в АСА 9 марта против Магомеда Исмаилова, но тот получил травму, бой перенесли.

"Анатолий Токов прошел большой тренировочный лагерь к этому бою. Мы предложили ему промежуточный поединок в АСА с другим соперником - Шарафом Давлатмуродовым. Уверен, что это будет резонансное противостояние, и Давлатмуродов будет максимально мотивирован взять реванш за свое поражение Токову", - заявил основатель АСА Майрбек Хасиев.

Возглавит турнир АСА 174 в Санкт-Петербурге бой чемпиона ACA в легчайшем весе Олега Борисова и Павла Витрука.

ММА
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