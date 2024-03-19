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МОК призвал спортсменов бойкотировать Игры Дружбы в России

МОК призвал спортсменов бойкотировать Игры Дружбы в России
Соревнования по водным видам спорта "Игры дружбы" в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет осудил спортивные мероприятия, организуемые властями России, призвав спортсменов и правительства их стран отказаться от участия в Играх Дружбы.

СпортУчастники летней Олимпиады-2024 не смогут выступить на Играх ДружбыЧитать подробнее

"Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по полной политизации спорта, в частности создание российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий", - говорится в заявлении МОК на сайте организации во вторник.

"МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта", - отмечается в тексте обращения.

Всемирные Игры Дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. До этого в Казани должны пройти Игры БРИКС - с 20 по 23 июня.

МОК Международный олимпийский комитет Игры Дружбы
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