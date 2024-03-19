МОК призвал спортсменов бойкотировать Игры Дружбы в России

Соревнования по водным видам спорта "Игры дружбы" в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет осудил спортивные мероприятия, организуемые властями России, призвав спортсменов и правительства их стран отказаться от участия в Играх Дружбы.

"Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по полной политизации спорта, в частности создание российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий", - говорится в заявлении МОК на сайте организации во вторник.

"МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта", - отмечается в тексте обращения.

Всемирные Игры Дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. До этого в Казани должны пройти Игры БРИКС - с 20 по 23 июня.