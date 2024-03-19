Большунов объяснил неудачу в гонке на чемпионате России проблемами со здоровьем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что на его неудаче в гонке на 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам сказалась болезнь.

"Все‑таки так бесследно ничего не проходит. Хоть и прошло две недели, я полностью не выздоровел. Даже сегодня, когда бежал последний круг, немного дыхание… И ухо начало неправильно работать. Было понятно, что ловить нечего. Нужно было чуть поспокойнее сегодня доезжать, потому что не пошла сегодня гонка. В этом ничего страшного нет", - приводит слова Большунова "Матч ТВ".

Во вторник Большунов занял девятое место в гонке на 10 км классическим ходом. В результате прервалась его победная серия, составившая 23 индивидуальные гонки.