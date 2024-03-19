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Большунов прервал победную серию на 24-й гонке

Большунов прервал победную серию на 24-й гонке
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оказался вне числа призеров гонки на 10 км классическим стилем раздельным стартом на проходящем в Архангельской области чемпионате России-2024.

В настоящий момент он занимает в протоколе девятое промежуточное (финишировали еще не все спортсмены) место.

Таким образом, прервалась победная серия Большунова в индивидуальных стартах, составившая 23 гонки. В нее вошли гонки в рамках чемпионата Росси, Всероссийской Спартакиады сильнейших, этапов Кубка России.

Александр Большунов
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