Большунов прервал победную серию на 24-й гонке

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оказался вне числа призеров гонки на 10 км классическим стилем раздельным стартом на проходящем в Архангельской области чемпионате России-2024.

В настоящий момент он занимает в протоколе девятое промежуточное (финишировали еще не все спортсмены) место.

Таким образом, прервалась победная серия Большунова в индивидуальных стартах, составившая 23 гонки. В нее вошли гонки в рамках чемпионата Росси, Всероссийской Спартакиады сильнейших, этапов Кубка России.