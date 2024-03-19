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Кириенко заверила, что боксеры из РФ не будут выступать в нейтральном статусе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские боксеры будут игнорировать соревнования, в которых им разрешено выступать только под нейтральным флагом, заявила "Интерфаксу" генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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"Мы не раз озвучивали нашу позицию, что российские боксеры не будут выступать в нейтральном статусе. Это позиция именно боксеров, которых мы уважаем и любим. Наши боксеры выступают только под российским флагом и гимном", - сказала Кириенко.

В декабре прошлого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

МОК ОИ ОКР бокс РФ Татьяна Кириенко
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