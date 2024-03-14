Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже и всегда поддерживает участие российских атлетов в соревнованиях, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, всех олимпийских мероприятий. Мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со всеми спортсменами мира", - сказал Поздняков журналистам в четверг.

При этом он подчеркнул, что ОИ-2024 в Париже не могут предоставить российским олимпийцам равные условия.

В декабре прошлого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в ОИ-2024. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку СВО или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на ОИ.

28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.