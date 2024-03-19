Умер комментатор Василий Уткин

Спортивный комментатор Василий Уткин Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Телекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни.

Об этом сообщается в телеграм-канале любительского футбольного клуба "Эгриси", президентом которого был Уткин.

"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", - говорится в сообщении.

Один из близких Уткина сообщил "Интерфаксу", что "Василий скончался сегодня днем в 1-й Градской больнице, куда его доставили по поводу сердечного приступа". По его словам, о месте прощания и похорон Уткина будет сообщено позднее.

Василий Уткин долгое время руководил дирекцией спортивного вещания на "НТВ-плюс" и был одним из лиц телеканала "Матч ТВ", который начал вещание осенью 2015 года. Через некоторое время он покинул канал, однако продолжил свою деятельность в других проектах - в частности, вел свою программу на канале в YouTube.

Уткин - лауреат премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах. В 2010-2015 был главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс".

С 2014 по 2015 год вел развлекательное игровое шоу "Большой вопрос" на телеканале СТС. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года - сотрудник телеканала "Матч ТВ". С 3 марта 2016 года по 13 мая 2017 года - комментатор телеканала Eurosport.

Уткин получил известность и как киноартист, снявшись в фильмах "День выборов" и "День выборов-2", "О чем говорят мужчины".

В 2017 году Уткин стал владельцем и спонсором ЛФК "Эгриси". Бывший совладелец портала sports.ru.