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Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни, сообщил его коллега Василий Уткин.

"Не стало Юры Розанова", - написал Уткин в твиттере.

Розанов специализировался преимущественно в освещении футбольных и хоккейных матчей, репортажи вел, в частности, на каналах "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ", на радио "Спорт".

В 2012 году он получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор

Ранее сообщалось, что Розанова преследовала тяжелая болезнь, у него был рак. В связи с этим ему приходилось делать паузу в своей карьере.

Легендарный финал молодежного ЧМ по хоккею-2011, в котором россияне отыграли три шайбы и победили Канаду, комментировал Юрий Розанов вместе с Сергеем Крабом. За эту работу оба и получили премию ТЭФИ.

футбол хоккей Юрий Розанов

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