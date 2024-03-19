Россиян не допустят к участию в церемонии открытия Олимпиады

Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Фото: Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены не примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже, говорится в заявлении МОК.

"Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде олимпийских команд на церемонии открытия, так как они - "индивидуальные спортсмены", - сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд на пресс-конференции МОК во вторник.

Однако они получат возможность присутствовать в это время на трибунах стадиона, где будет проходить мероприятие.

Решение по их участию церемонии закрытия будет принято позднее.

Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать под флагом AIN (для индивидуальных нейтральных атлетов). Этот флаг будет подниматься во время церемонии награждения атлетов этих стран в случае их триумфа и сопровождаться утвержденной музыкой без слов. Государственная символика РФ и Белоруссии (как и официальные лица этих стран), как сообщалось, будет под запретом.

Кроме того, достижения россиян и белорусов не будут учтены в медальном зачете.

28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.