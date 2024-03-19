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МОК не будет требовать от российских спортсменов письменного осуждения СВО

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не будет просить "нейтральных" российских спортсменов подписывать дополнительные документы, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Вопрос касался и того, потребуется ли спортсменам из РФ и Белоруссии для участия в Олимпиаде в Париже подписывать, дополнительные заявления, к примеру с осуждением СВО на Украине.

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В декабре прошлого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на ОИ.

Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.

28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

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