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СКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ, уступив "Автомобилисту"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение екатеринбургскому "Автомобилисту" в пятом, домашнем матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Результат встречи – 5:4 (2:1, 1:3, 2:0) в пользу "Автомобилиста".

В результате счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу уральского клуба.

Екатеринбургская команда вышла в следующий круг, СКА покидает турнир.

В полуфинале Кубка Гагарина "Автомобилист" сыграет с победителем пары "Металлург" (Магнитогорск) - "Спартак" (Москва). Здесь ведет в серии по победам "Металлург" (2-1).

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