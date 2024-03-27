Хачанов проиграл Звереву в четвертом круге турнира в Майами
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в матче четвертого круга турнира категории Masters в Майами.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Зверева.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Зверев занимает четвертое место, Хачанов – 16-е.
Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема. Призовой фонд соревнования в США - $8,995 млн.
Действующий победитель мужского турнира – четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он единственный из соотечественников продолжает турнирный путь в соревновании в этом году.