Хачанов проиграл Звереву в четвертом круге турнира в Майами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в матче четвертого круга турнира категории Masters в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Зверева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Зверев занимает четвертое место, Хачанов – 16-е.

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема. Призовой фонд соревнования в США - $8,995 млн.

Действующий победитель мужского турнира – четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он единственный из соотечественников продолжает турнирный путь в соревновании в этом году.