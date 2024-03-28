"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" взял верх над московским "Спартаком" в пятом матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) в пользу "Металлурга". Игра состоялась в Магнитогорске.

Победа позволила магнитогорской команде выйди вперед в серии – 3-2. Серия длится до четырех побед, в случае выигрыша в следующем матче (пройдет 30 марта в Москве) "Металлург" получит путевку в полуфинал.

С нынешнего сезона впервые в плей-офф действует перекрестный принцип составления пар: в четвертьфинале команды Западной конференции (в данном случае "Спартак") играют с представителями Восточной ("Металлург").