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ХК ЦСКА объявил о назначении Воробьева главным тренером команды

ХК ЦСКА объявил о назначении Воробьева главным тренером команды
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Илья Воробьев занял пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Илья Воробьев занял пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

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На прошедшем в среду заседании набсовета армейского клуба подвели итоги выступления команды в сезоне-2023/24 и решили не продлевать контракт с нынешним наставником Сергеем Федоровым. Его контракт истекает 30 апреля этого года.

Воробьев приступит к работе, начиная с сезона-2024/25.

Воробьев имеет опыт успешной работы в КХЛ, в 2016 году он привел магнитогорский "Металлург" к выигрышу Кубка Гагарина. За два года до этого команда становилась триумфатором турнира, когда Воробьев был еще помощником главного тренера.

В 2018 году он входил в тренерский штаб сборной России, выигравшей Олимпиаду в Пхенчхане, спустя год непосредственно под его руководством национальная команда стала бронзовым призером ЧМ.

Трехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Федоров работал в ЦСКА с 2021 года. Два раза с ним клуб выиграл Кубок Гагарина, а в сезоне-2023/24 выбыл уже в первом раунде розыгрыша.

ХК ЦСКА хоккей Сергей Федоров Илья Воробьев
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