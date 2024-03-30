"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" выиграли у омского "Авангарда" серию 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В решающем, седьмом матче в Омске "Локомотив" взял верх со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), в результате счет в серии до четырех побед стал 4-3.

Ранее в полуфинал пробились екатеринбургский "Автомобилист" и челябинский "Трактор". Осталась одна вакантная путевка, за нее борьбу ведут магнитогорский "Металлург" и московский "Спартак". В этой паре впереди "Металлург" (3-2), в субботу в 17:00 мск в Москве начнется шестой их матч.