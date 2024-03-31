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Хет-трик Роналду помог "Аль-Насру" крупно победить "Аль-Таи"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду "Аль-Насра" забил три гола в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Таи".

Он отличился на 65-й, 67-й и 87-й минутах.

Игра завершилась со счетом 5:1. До Роналду в составе "Аль-Насра" голы провели Отавио (20) и Абдулрахман Гариб (45+7). В составе соперника отличился Виргил Мисидьян (22).

У "Аль-Насра" 59 очков, команда занимает второе место в чемпионате, на 12 баллов отставая от "Аль-Хиляля". "Аль-Таи" - на 16-м месте, 22 балла.

Криштиану Роналду футбол
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