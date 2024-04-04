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Россия поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. Она поднялась на три строчки и теперь занимает 35-е место. Обновленная версия опубликована в четверг на сайте ФИФА.

СпортСборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела СербиюСборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела СербиюЧитать подробнее

В марте национальная команда страны провела товарищеский матч с Сербией, победив ее с крупным (4:0) счетом.

На вершине рейтинга по-прежнему находится действующий чемпион мира Аргентина, на второй ступени – поверженная ею в финале ЧМ-2022 Франция.

На третье место с четвертого поднялась Бельгия, с третьего на четвертое опустилась Англия. Пятую строчку удерживает за собой Бразилия. Португалия и Нидерланды сделали рокировку и теперь находятся на шестом и седьмом местах соответственно.

Места с восьмого по десятое, как и в прошлый раз, занимают Испания, Италия и Хорватия.

Предыдущая версия рейтинга была обнародована 15 февраля.

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