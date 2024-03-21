Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 4:0 одолели национальную команду Сербии в товарищеском матче в Москве.

Игра прошла на стадионе "Динамо", уже с 21-й минуты подопечные Валерия Карпина получили численное преимущество: за фол последней надежды в составе гостей был удален Милан Гаич. Его фол на выходившем один на один спартаковце Данииле Хлусевиче привел к пенальти в ворота сербов. Точный удар с 11-метровой отметки нанес футболист "Локомотива" Антон Миранчук.

На 32-й минуте в составе россиян отличился играющий за "Ростов" Максим Осипенко, на 55-й точный удар нанес Алексей Миранчук (на клубном уровне защищает цвета итальянской "Аталанты").

До финального свистка российские футболисты создавали немало возможностей вновь забить в ворота сербского голкипера Джордже Петровича. На исходе игры бывший динамовец, а ныне – футболист испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян смог это сделать, но сербский арбитр Арда Кардешлер.

Однако в компенсированное время еще один гол россиян состоялся, его автором стал форвард "Зенита" Иван Сергеев.

Сборная Сербии стала первым европейским соперником россиян после того, как ФИФА и УЕФА выдвинули в отношении отечественного футбола санкции.

25 марта сборная России также дома сыграет с Парагваем.