Месси – чемпион мира. Обобщение

Обзор прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу

Фото: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Катаре завершился чемпионат мира по футболу, в финале турнира сборная Аргентины одержала победу над Францией.

Решающий матч ЧМ-2022 в Лусаиле оказался драматичным: аргентинцы еще в первом тайме забили в ворота соперника два мяча и это преимущество в счете было базировано на доминирующей игре южноамериканцев. В результате тренерский штаб сборной Франции незадолго до перерыва заменил двух игроков, включая самого результативного в истории национальной команды – Оливье Жиру.

Что касается первого тайма, на 23-й минуте в составе сборной Аргентины пенальти реализовал Лионель Месси, на 36-й с игры отличился Анхель Ди Мария.

Как Франция перевернула ход игры, но победила Аргентина

После перерыва сборной Франции продолжительное время не удавалось возродить интригу игре. Но незадолго до окончания второго тайма она получила право на пенальти. На 80-й минуте точный удар с 11-метровой отметки нанес Килиан Мбаппе. Спустя две минуты он же сравнял счет, выйдя один на один с вратарем сборной Аргентины.

Таким образом, основное время завершилось со счетом 2:2.

На 108-й минуте дополнительного времени Месси вновь провел гол. Казалось, он будет победным. Но незадолго до окончания овертайма польский арбитр Шимон Марциняк вновь назначил пенальти, и снова – в ворота аргентинцев. Пенальти вновь реализовал Мпаппе, организовавший в итоге хет-трик – 3:3.

В серии пенальти, которая началась точными ударами Месси и Мбаппе, успех сопутствовал Аргентине (4:2).

Поздравление от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин поздравил в воскресенье аргентинского лидера Альберто Фернандеса с победой аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сам Альберто Фернандес выразил сборной страны благодарность за победу на чемпионате.

"Всегда вместе, всегда вместе. Мы чемпионы мира. Больше нет слов. Спасибо, сборная Аргентины, - написал Фернандес на своей странице в соцсети. - Спасибо игрокам и тренерскому штабу. Они являются примером того, что нельзя опускать руки. У нас великий народ и великое будущее".

Триумф спустя 36 лет

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. До этого она выигрывала чемпионат планеты в 1978 и 1986 годы. Таким образом, временное расстояние между предыдущим и нынешним триумфами составило 36 с половиной лет.

Также Аргентина - трехкратный (1930, 1990, 2014) серебряный призер ЧМ.

К чемпионату мира в Катаре сборная Аргентины подошла в качестве действующего обладателя Кубка Америки. Этот титул стал первым для лидера аргентинской национальной команды Лионеля Месси в карьере на уровне сборных после выигранного им олимпийского турнира (2008), к категории элитного в футболе не относящегося.

Теперь Месси и чемпион мира.

Лео-рекорд

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал чемпионом мира с пятой попытки. Финал стал для него 26 матчем на мировых первенствах, что является новым рекордом. Предыдущий рекордсмен немец Лотар Маттеус сыграл на чемпионатах мира в 25 матчах.

Лучший бомбардир

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим снайпером ЧМ-2022, он поразил ворота соперников восемь раз. На один гол от него отстал Лионель Месси. Оба провели на турнире по семь матчей.

Третье и четвертое место поделили форварды сборной Франции и Аргентины Оливье Жиру и Хулиан Альварес соответственно – по четыре гола. При этом Жиру сыграл в шести матчах, Альварес – в семи.

Сенсации чемпионата мира

Турнир в Катаре не обошелся без неожиданностей. Сборная Германии второй раз подряд не смогла попасть в плей-офф. Групповой этап не смогла преодолеть и сборная Бельгии – бронзовый призер ЧМ-2018 в России, занимающая второе место в рейтинге ФИФА.

Сенсацией со знаком "плюс" оказалась сборная Марокко. Она в 1/8 финала победила Испанию, в четвертьфинале – Португалию. Команда Марокко стала первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала ЧМ. В итоге заняла четвертое место на турнире, проиграв в матче за бронзу Хорватии.

Хорватия, в свою очередь, по пенальти вырвала победу над пятикратными чемпионами мира, бразильцами в четвертьфинале.

Без России

Чемпионат мира прошел без участия сборной России. Она претендовала на путевку на ЧМ-2022, но была исключена из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Она должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, в итоге поляки прошли в финал автоматически, а там победили Швецию. Санкции в отношении россиян стали реакцией ФИФА на проводимую РФ специальную операцию на Украине.

Для сборной Польши потолком на ЧМ-2022 стал выход в 1/8 финала, где она уступила Франции.

Судьба чемпионатов мира

Следующий чемпионат мира, в 2026 году, примут США, Канада и Мексика. В финальной части турнира планируется участие 48 сборных – впервые в истории чемпионатов мира. Подразумевается, что они будут разделены на 16 групп по три команды в каждой. В плей-офф должны выйти по две лучшие команды каждой из групп.

Между тем, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино недавно заявлял о возможном изменении формата ЧМ-2026.