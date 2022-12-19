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Месси – чемпион мира. Обобщение

Обзор прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу

Месси – чемпион мира. Обобщение
Фото: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Катаре завершился чемпионат мира по футболу, в финале турнира сборная Аргентины одержала победу над Францией.

Решающий матч ЧМ-2022 в Лусаиле оказался драматичным: аргентинцы еще в первом тайме забили в ворота соперника два мяча и это преимущество в счете было базировано на доминирующей игре южноамериканцев. В результате тренерский штаб сборной Франции незадолго до перерыва заменил двух игроков, включая самого результативного в истории национальной команды – Оливье Жиру.

Что касается первого тайма, на 23-й минуте в составе сборной Аргентины пенальти реализовал Лионель Месси, на 36-й с игры отличился Анхель Ди Мария.

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После перерыва сборной Франции продолжительное время не удавалось возродить интригу игре. Но незадолго до окончания второго тайма она получила право на пенальти. На 80-й минуте точный удар с 11-метровой отметки нанес Килиан Мбаппе. Спустя две минуты он же сравнял счет, выйдя один на один с вратарем сборной Аргентины.

Таким образом, основное время завершилось со счетом 2:2.

На 108-й минуте дополнительного времени Месси вновь провел гол. Казалось, он будет победным. Но незадолго до окончания овертайма польский арбитр Шимон Марциняк вновь назначил пенальти, и снова – в ворота аргентинцев. Пенальти вновь реализовал Мпаппе, организовавший в итоге хет-трик – 3:3.

В серии пенальти, которая началась точными ударами Месси и Мбаппе, успех сопутствовал Аргентине (4:2).

Поздравление от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин поздравил в воскресенье аргентинского лидера Альберто Фернандеса с победой аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сам Альберто Фернандес выразил сборной страны благодарность за победу на чемпионате.

"Всегда вместе, всегда вместе. Мы чемпионы мира. Больше нет слов. Спасибо, сборная Аргентины, - написал Фернандес на своей странице в соцсети. - Спасибо игрокам и тренерскому штабу. Они являются примером того, что нельзя опускать руки. У нас великий народ и великое будущее".

Триумф спустя 36 лет

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. До этого она выигрывала чемпионат планеты в 1978 и 1986 годы. Таким образом, временное расстояние между предыдущим и нынешним триумфами составило 36 с половиной лет.

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Также Аргентина - трехкратный (1930, 1990, 2014) серебряный призер ЧМ.

К чемпионату мира в Катаре сборная Аргентины подошла в качестве действующего обладателя Кубка Америки. Этот титул стал первым для лидера аргентинской национальной команды Лионеля Месси в карьере на уровне сборных после выигранного им олимпийского турнира (2008), к категории элитного в футболе не относящегося.

Теперь Месси и чемпион мира.

Лео-рекорд

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал чемпионом мира с пятой попытки. Финал стал для него 26 матчем на мировых первенствах, что является новым рекордом. Предыдущий рекордсмен немец Лотар Маттеус сыграл на чемпионатах мира в 25 матчах.

Лучший бомбардир

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим снайпером ЧМ-2022, он поразил ворота соперников восемь раз. На один гол от него отстал Лионель Месси. Оба провели на турнире по семь матчей.

Третье и четвертое место поделили форварды сборной Франции и Аргентины Оливье Жиру и Хулиан Альварес соответственно – по четыре гола. При этом Жиру сыграл в шести матчах, Альварес – в семи.

Сенсации чемпионата мира

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Турнир в Катаре не обошелся без неожиданностей. Сборная Германии второй раз подряд не смогла попасть в плей-офф. Групповой этап не смогла преодолеть и сборная Бельгии – бронзовый призер ЧМ-2018 в России, занимающая второе место в рейтинге ФИФА.

Сенсацией со знаком "плюс" оказалась сборная Марокко. Она в 1/8 финала победила Испанию, в четвертьфинале – Португалию. Команда Марокко стала первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала ЧМ. В итоге заняла четвертое место на турнире, проиграв в матче за бронзу Хорватии.

Хорватия, в свою очередь, по пенальти вырвала победу над пятикратными чемпионами мира, бразильцами в четвертьфинале.

Без России

Чемпионат мира прошел без участия сборной России. Она претендовала на путевку на ЧМ-2022, но была исключена из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Она должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, в итоге поляки прошли в финал автоматически, а там победили Швецию. Санкции в отношении россиян стали реакцией ФИФА на проводимую РФ специальную операцию на Украине.

Для сборной Польши потолком на ЧМ-2022 стал выход в 1/8 финала, где она уступила Франции.

Судьба чемпионатов мира

Следующий чемпионат мира, в 2026 году, примут США, Канада и Мексика. В финальной части турнира планируется участие 48 сборных – впервые в истории чемпионатов мира. Подразумевается, что они будут разделены на 16 групп по три команды в каждой. В плей-офф должны выйти по две лучшие команды каждой из групп.

Между тем, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино недавно заявлял о возможном изменении формата ЧМ-2026.

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