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Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года

Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года
Александр Головин
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Журнал L"Equipe включил полузащитника сборной России и "Монако" Александра Головина в символическую сборную чемпионата Франции по футболу по итогам 2023 года.

Помимо россиянина, в список вошли еще два футболиста "Монако" (Каю Энрике, Юссуф Фофана), четыре игрока "Пари Сен-Жермен" (Ашраф Хакими, Усман Дембеле, Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе), три – "Ланса" (Брис Самба, Кевин Дансо, Лоис Опенда; Опенда перешел в немецкий "Лейпциг"), один – "Ниццы" (Жан-Клер Тодибо).

По ходу 2023 года Головин трижды признавался игроком месяца в "Монако".

футбол Александр Головин
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