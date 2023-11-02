"Монако" вновь признал россиянина Головина лучшим игроком месяца

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России Александр Головин признан лучшим футболистом "Монако" по итогам октября, сообщается на сайте клуба чемпионата Франции.

В отчетный период 27-летний спортсмен отметился двумя голами, оба – в ворота "Меца".

Лауреатом месяца россиянин в "Монако" стал второй раз подряд.

Головин играет за "Монако" с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА. В этом сезоне он сыграл за команду 18 матчей, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.