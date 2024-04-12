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Федерация бокса создала штаб для помощи пострадавшим от наводнения в Оренбуржье

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России создала оперативный штаб для помощи людям, пострадавшим во время наводнения в Оренбургской области, заявила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

"Штаб активно работает, собирается и обрабатывается информация о пострадавших. Наши специалисты работают и на местах, реагируют на запросы людей в регионах. Мы собираем гуманитарную помощь - вещи первой необходимости для тех, кто в этой непростой ситуации потерял кров, у кого личные вещи остались в затопленных домах. Работа штаба распространяется также и на другие регионы, где есть угроза наводнения - в частности, на Курганскую область. Федерация бокса России никогда не остается в стороне, если где-то страдают люди", - сказала Кириенко, слова которой приводит пресс-служба организации.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Федерация бокса России Оренбург Оренбургская область Курганская область Татьяна Кириенко
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