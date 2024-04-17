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Буре заявил, что Гретцки останется для него круче Овечкина

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Член совета Международной федерации хоккея, экс-форвард сборной России Павел Буре заявил, что канадец Уэйн Гретцки останется для него игроком №1, даже если россиянин Александр Овечкин побьет его рекорд.

"Для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если падут какие-то его рекорды. Я же видел, как Гретцки играет. Кроме голов, он набирал по 200 очков за сезон. И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три-четыре шага вперед. Я других таких хоккеистов не видел", - приводит слова Буре "Матч ТВ".

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Гретцки провел 894 гола. Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков лиги, отставая на 41 гол.

Александр Овечкин Матч ТВ НХЛ Павел Буре хоккей
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