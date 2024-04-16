"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" одолели "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу "Рейнджерс". Гол и результативную передачу записал на свой счет российский нападающий Артемий Панарин.

В результате команда из Нью-Йорка набрала 114 очков и досрочно обеспечила себе итоговое первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Ее ближайшие преследователи – "Даллас" и "Каролина" (по 111) лишились шансов догнать лидера.

За выигрыш регулярного чемпионата в НХЛ полагается Президентский кубок. "Рейнджерс" становится победителем в четвертый раз. Чаще всех турнир выигрывал "Детройт" - пять раз.

Цвета "Рейнджерс" в этом сезоне защищают российский вратарь Игорь Шестеркин, его соотечественник нападающий Артемий Панарин.